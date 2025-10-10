  • Спортс
  • Учительница написала заявление в полицию на медиафутболиста Корша за несанкционированное мероприятие – он хотел провести сходку с подписчиками возле школы
12

Учительница написала заявление в полицию на медиафутболиста Корша за несанкционированное мероприятие – он хотел провести сходку с подписчиками возле школы

На Корша написали заявление в полицию за несанкционированное мероприятие.

«Пацаны, всех приветствую!

Планировали провести сходку один в один в эту субботу. Но исходя из новостей, которые мне присылают, провести на локации, где хотели, не получается, потому что со школой было не согласовано. Из-за этого было написано заявление в полицию.

Ради вашей безопасности мы переносим данное мероприятие на другую локацию, о которой сообщим, чуть позже!» – написал экс-хавбек 2Drots.

По информации телеграм-канала 13TEAM, заявление в полицию направила учительница школы: 

«На Корша написали заявление в полицию. В эту субботу в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит 84» возле школы №104 Ваня планировал провести бесплатное мероприятие с подарками – сходку с подписчиками, чтобы повторить популярный на Западе формат: футбольное соревнование с выходами один в один. Но учительница школы, узнав об этой инициативе, направила в полицию заявление о несанкционированном массовом мероприятии».

Иван Коршунов – воспитанник «Зенита», двукратный чемпион Медиалиги в составе 2Drots. Также играл в WINLINE МФЛ за «Чисто Питер», «БроукБойз» и FC Ars. На профессиональном уровне выступал за «Иртыш», СКА-Хабаровск и «Динамо» Санкт-Петербург.

🤙 «Обоюдно» – мем, пришедший из медиафутбола. Его запрещают школы, используют Радимов и Артур Бабич

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 13TEAM
