Тренер Грузии Саньоль о 0:2: «Испания словно с другой планеты. Можно сказать, нам еще повезло»
Вилли Саньоль оценил поражение сборной Грузии от Испании (0:2) в отборе ЧМ-2026.
«Здесь не о чем особо говорить. Испания словно с другой планеты. Мы можем стараться, выкладываться полностью, но когда Испания демонстрирует такой уровень, у нас просто нет шансов.
Нужно признать, что они играют в совершенно другой футбол, в футбол очень высокого класса. Счет 0:2 – можно сказать, нам еще повезло», – сказал тренер сборной Грузии.
Как вам дерби?24113 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости