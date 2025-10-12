Тренер Грузии Саньоль о 0:2: «Испания словно с другой планеты. Можно сказать, нам еще повезло»

Вилли Саньоль оценил поражение сборной Грузии от Испании (0:2) в отборе ЧМ-2026.

«Здесь не о чем особо говорить. Испания словно с другой планеты. Мы можем стараться, выкладываться полностью, но когда Испания демонстрирует такой уровень, у нас просто нет шансов.

Нужно признать, что они играют в совершенно другой футбол, в футбол очень высокого класса. Счет 0:2 – можно сказать, нам еще повезло», – сказал тренер сборной Грузии .