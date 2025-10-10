Писарский отстранен от футбола еще на 4 месяца – за ставки в 2020 году, когда он играл за «Иртыш»

Владимир Писарский отстранен от футбольной деятельности еще на четыре месяца.

Напомним, 3 июля комитет по этике РФС отстранил нападающего «Сочи » от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием.

Поводом для нового разбирательства стали обвинения в совершении ставок на спорт в 2020 году, когда игрок выступал за «Иртыш».

«Комитетом по этике установлено, что Владимир Писарский , официально являясь профессиональным футболистом ФК «Иртыш », принял прямое участие в пари на футбольные матчи в российской букмекерской конторе.

В связи с допущенным футболистом Писарским Владимиром Васильевичем нарушением статьи 18 Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 Регламента РФС по этике, применить к Писарскому Владимиру Васильевичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 4 (четыре) месяца.

На основании пункта 5 статьи 3 Регламента РФС по этике указанная санкция подлежит исполнению с момента истечения санкции, примененной к Писарскому Владимиру Васильевичу решением Комитета РФС по этике от 03 июля 2025 года», – сообщается на сайте РФС.

