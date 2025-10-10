  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Писарский отстранен от футбола еще на 4 месяца – за ставки в 2020 году, когда он играл за «Иртыш»
31

Писарский отстранен от футбола еще на 4 месяца – за ставки в 2020 году, когда он играл за «Иртыш»

Владимир Писарский отстранен от футбольной деятельности еще на четыре месяца.

Напомним, 3 июля комитет по этике РФС отстранил нападающего «Сочи» от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием.

Поводом для нового разбирательства стали обвинения в совершении ставок на спорт в 2020 году, когда игрок выступал за «Иртыш».

«Комитетом по этике установлено, что Владимир Писарский, официально являясь профессиональным футболистом ФК «Иртыш», принял прямое участие в пари на футбольные матчи в российской букмекерской конторе.

В связи с допущенным футболистом Писарским Владимиром Васильевичем нарушением статьи 18 Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 Регламента РФС по этике, применить к Писарскому Владимиру Васильевичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 4 (четыре) месяца.

На основании пункта 5 статьи 3 Регламента РФС по этике указанная санкция подлежит исполнению с момента истечения санкции, примененной к Писарскому Владимиру Васильевичу решением Комитета РФС по этике от 03 июля 2025 года», – сообщается на сайте РФС.

Прокуратура возобновила проверку по заявлению Писарского против РФС и букмекерской компании

Как вам дерби?22034 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
logoВладимир Писарский (Сычевой)
дисквалификации
logoВторая лига А
logoРФС
logoИртыш Омск
logoпремьер-лига Россия
Ставки на футбол
Ставки на спорт
logoСочи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
РФС открыл новое дело против Писарского. Нападающего подозревают в двух ставках в 2020 году, когда он играл за «Иртыш»
187 октября, 11:40
Писарский мог лично делать ставки, его дело возобновят, сообщил Митрофанов: «Нашли еще объем информации. КДК рассмотрит несколько эпизодов»
1712 сентября, 12:52
Григорян о ставочном деле Писарского: «Наказание очень лояльное – можно через год вернуться в большой футбол. Я бы наказал его гораздо более сурово»
94 июля, 09:28
Агент Писарского о дисквалификации: «Ставок Вова никаких не делал. В РФС согласились, что он не влиял на результат матча и его красная была получена не специально»
253 июля, 14:06
Главные новости
«Барса» вернула 5 млн евро организаторам матча в Ливии – каталонцы отказались по соображениям безопасности. «Атлетико» получит 3 млн евро
1 минуту назад
Кисляк о невостребованности россиян в Европе: «За кого-то переплачивают 110, 60, 30 млн. За русских такие деньги не платят – не понимаю»
1216 минут назад
Министр транспорта Испании Пуэнте высмеял Льоренте за конспирологические высказывания о следах самолетов: «Что же у него с головой!»
618 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Германия примет Люксембург, Франция сыграет с Азербайджаном, Бельгия против Северной Македонии, Казахстан – Лихтенштейн
3331 минуту назадLive
Только два футболиста играли и с Сафоновым, и с Куртуа. Вспомните хотя бы одного?
31 минуту назадТесты и игры
Форвард «Кайрата» Сатпаев сообщил о фэйк-аккаунте, вымогающем деньги от его имени. На страницу подписались более 65 тысяч человек и отправили сотни тысяч рублей мошенникам
441 минуту назадФото
На фоне матча Италия – Израиль в Удине поручили убрать мебель с улиц, запретили продавать что-либо в стеклотаре. Пройдет пропалестинская демонстрация – участников не подпустят к стадиону
1648 минут назад
Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда России «за особые заслуги перед государством и развитие и популяризацию отечественного футбола»
29сегодня, 13:29
Беллингем о психическом здоровье: «Спортсмен может тяжело реагировать на ненависть. Каждый имеет право на мнение, но должны быть пределы ужасным вещам, которые можно говорить»
11сегодня, 13:11
Товарищеские матчи. Бразилия забила 5 голов Южной Корее, Аргентина сыграет с Венесуэлой в ночь на субботу
9сегодня, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о матче с Ираном: «Неинтересно, одним глазом гляну. У нас нет звезд европейского уровня, Кисляк и Батраков тоже сдуваются. Передачи поперек и назад – это не футбол, безобразно»
49 минут назад
Генич о «Динамо»: «Вижу прогресс в игре, но оборона засасывает. Лунев не всегда убедительно смотрится, не сказать, что выручает команду»
736 минут назад
Боец MMA Хамитов о поражении молодежки Казахстана от Андорры (0:1): «Закрыть футбол я говорил 10 лет назад! А вы мне не верили»
246 минут назад
Товарищеский матч. «Атлетико» и «Интер» сыграют в Ливии
4сегодня, 13:13
У Винисиуса 6+5 в 11 матчах сезона за клуб и сборную. Вингер «Реала» забил и сделал пас за Бразилию против Южной Кореи
7сегодня, 12:57
Сычев о «Локо» среди лидеров: «А кого удивляет это? Галактионов качественно работает. Необязательно покупать легионеров за 30 млн – можно усиливаться и свободными агентами из «Химок»
10сегодня, 12:25
Руни о словах Джеррарда, назвавшего сборную Англии их времен неудачниками: «Мы старались, но ничего не выиграли. Раньше игрокам «Ливерпуля» и «МЮ» было сложно общаться»
9сегодня, 11:59
Лукас Васкес: «Нынешняя журналистика больше склоняется к критике, чем к объективности. Критиковали всех, даже Мбаппе, Роналду, Бензема, Рамоса и Модрича»
1сегодня, 11:38
Глебов о любимчике Карпина: «Давайте скажем, что Осипенко»
7сегодня, 11:22
Златан Ибрагимович: «Леау – это магия! Он один из лучших игроков в мире. Говорю это не ради рекламы, а потому что сам играл в футбол»
3сегодня, 11:20