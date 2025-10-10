Вероника Степанова: «Те же норвежские люди, что не дали премию мира Трампу, но ранее дали Обаме, не хотят видеть российских спортсменов на международных соревнованиях»
Лыжница Степанова высказалась о том, что Трамп не получил Нобелевскую премию мира.
«Те же самые норвежские люди, что не дали премию мира Трампу, но ранее дали Обаме, и не хотят видеть российских спортсменов на международных соревнованиях.
Та же ментальность, большинству в мире за пределами Западной Европы непонятная. Как любит говорить мой друг Губерниев, «два мира – два Шапиро», – написала Вероника Степанова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
