  Вероника Степанова: «Те же норвежские люди, что не дали премию мира Трампу, но ранее дали Обаме, не хотят видеть российских спортсменов на международных соревнованиях»
Вероника Степанова: «Те же норвежские люди, что не дали премию мира Трампу, но ранее дали Обаме, не хотят видеть российских спортсменов на международных соревнованиях»

Лыжница Степанова высказалась о том, что Трамп не получил Нобелевскую премию мира.

«Те же самые норвежские люди, что не дали премию мира Трампу, но ранее дали Обаме, и не хотят видеть российских спортсменов на международных соревнованиях.

Та же ментальность, большинству в мире за пределами Западной Европы непонятная. Как любит говорить мой друг Губерниев, «два мира – два Шапиро», – написала Вероника Степанова.

