Ибрагимович о Модриче: «Лука не играет в футбол, он и есть сам футбол. Удивлен ли я его уровнем? Нет. Он выступает так уже 20 лет»

Златан Ибрагимович оценил роль Луки Модрича в «Милане».

«Модрич – мастер. Он не играет в футбол, он и есть сам футбол», – сказал советник владельцев итальянского клуба.

«Мы с ним разные. Он играет лидерскую роль на поле, но за его пределами – в меньшей степени. Но он привнес тот опыт, которого так не хватало. Даже если он проводит не вау-сезон, его присутствие что-то да дает.

Удивлен ли я его уровнем? Нет. Он играет так уже двадцать лет. Многие находятся на вершине в течение двух лет, а затем исчезают. Другие остаются там по двадцать лет, и они становятся настоящими чемпионами даже без «Золотого мяча». Один из них прямо перед нами», – добавил Ибрагимович .