«Оренбург» подтвердил назначение Ахметзянова. Сообщалось, что клуб выкупил тренера у «КАМАЗа» за 20 млн рублей

«Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова новым главным тренером.

Ранее 41-летний специалист возглавлял «КАМАЗ ».

Сообщалось , что «Оренбург» активировал опцию выкупа Ахметзянова у клуба Первой лиги за 20 млн рублей.

Согласно Transfermarkt, тренер подписал с «Оренбургом » контракт до июня 2028 года.

В воскресенье «Оренбург» уволил Владимира Слишковича с поста главного тренера. Команда идет 14-й в Мир РПЛ .