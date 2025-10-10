  • Спортс
  • «Оренбург» подтвердил назначение Ахметзянова. Сообщалось, что клуб выкупил тренера у «КАМАЗа» за 20 млн рублей
22

«Оренбург» подтвердил назначение Ахметзянова. Сообщалось, что клуб выкупил тренера у «КАМАЗа» за 20 млн рублей

«Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова новым главным тренером.

Ранее 41-летний специалист возглавлял «КАМАЗ».

Сообщалось, что «Оренбург» активировал опцию выкупа Ахметзянова у клуба Первой лиги за 20 млн рублей. 

Согласно Transfermarkt, тренер подписал с «Оренбургом» контракт до июня 2028 года.

В воскресенье «Оренбург» уволил Владимира Слишковича с поста главного тренера. Команда идет 14-й в Мир РПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
logoОренбург
отставки
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoКАМАЗ
logoИльдар Ахметзянов
деньги
