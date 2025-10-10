«Оренбург» подтвердил назначение Ахметзянова. Сообщалось, что клуб выкупил тренера у «КАМАЗа» за 20 млн рублей
«Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова новым главным тренером.
Ранее 41-летний специалист возглавлял «КАМАЗ».
Сообщалось, что «Оренбург» активировал опцию выкупа Ахметзянова у клуба Первой лиги за 20 млн рублей.
Согласно Transfermarkt, тренер подписал с «Оренбургом» контракт до июня 2028 года.
В воскресенье «Оренбург» уволил Владимира Слишковича с поста главного тренера. Команда идет 14-й в Мир РПЛ.
Как вам дерби?21584 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости