Мойзес продлил контракт с ЦСКА до 2029 года. Защитник играет за клуб с 2022-го и выиграл 3 титула

ЦСКА и Мойзес продлили контракт.

Новое соглашение с 30-летним крайним защитником рассчитано до завершения сезона-2028/29. Прошлый договор действовал до июня 2026 года.

Бразильский футболист выступает за ЦСКА с 2022 года. В общей сложности он провел 124 матча за команду, с ней дважды выиграл Fonbet Кубок России, а также становился обладателем Суперкубка России.

В этом сезоне Мойзес сделал 2 голевые передачи в 11 матчах Мир РПЛ . Его статистику можно изучить по ссылке .

Фото: телеграм-канал ЦСКА