Мойзес продлил контракт с ЦСКА до 2029 года. Защитник играет за клуб с 2022-го и выиграл 3 титула
ЦСКА и Мойзес продлили контракт.
Новое соглашение с 30-летним крайним защитником рассчитано до завершения сезона-2028/29. Прошлый договор действовал до июня 2026 года.
Бразильский футболист выступает за ЦСКА с 2022 года. В общей сложности он провел 124 матча за команду, с ней дважды выиграл Fonbet Кубок России, а также становился обладателем Суперкубка России.
В этом сезоне Мойзес сделал 2 голевые передачи в 11 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
Фото: телеграм-канал ЦСКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал ЦСКА
