Месси сделал дубль и ассист в матче с «Атлантой» и лидирует с 26 голами в гонке бомбардиров МЛС

Лионель Месси сделал дубль и ассист в матче с «Атланта Юнайтед» (4:0).

Форвард «Интер Майами » забил 26-й гол в сезоне МЛС и вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров, опережая Дени Буанга из «Лос-Анджелеса » на 2 мяча.

Всего в текущем регулярном чемпионате Месси провел 27 игр, также на его счету 15 результативных передач.