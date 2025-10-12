  • Спортс
Месси сделал дубль и ассист в матче с «Атлантой» и лидирует с 26 голами в гонке бомбардиров МЛС

Лионель Месси сделал дубль и ассист в матче с «Атланта Юнайтед» (4:0).

Форвард «Интер Майами» забил 26-й гол в сезоне МЛС и вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров, опережая Дени Буанга из «Лос-Анджелеса» на 2 мяча.

Всего в текущем регулярном чемпионате Месси провел 27 игр, также на его счету 15 результативных передач.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
