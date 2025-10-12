Месси сделал дубль и ассист в матче с «Атлантой» и лидирует с 26 голами в гонке бомбардиров МЛС
Лионель Месси сделал дубль и ассист в матче с «Атланта Юнайтед» (4:0).
Форвард «Интер Майами» забил 26-й гол в сезоне МЛС и вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров, опережая Дени Буанга из «Лос-Анджелеса» на 2 мяча.
Всего в текущем регулярном чемпионате Месси провел 27 игр, также на его счету 15 результативных передач.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
