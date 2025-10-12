  • Спортс
  • Парфенов о 18-м месте «Торпедо»: «Задача — достать из игроков максимум и вернуть их на тот уровень, чтобы результаты стали лучше»
Парфенов о 18-м месте «Торпедо»: «Задача — достать из игроков максимум и вернуть их на тот уровень, чтобы результаты стали лучше»

Дмитрий Парфенов высказался после матча «Торпедо» с тульским «Арсеналом» (2:2).

После 14 игр черно-белые замыкают таблицу Первой лиги.

«Простые мячи, которые мы пропускаем… вот это не радует. Это цена ошибки и момента концентрации. Это то, в чем нам нужно прибавлять. Через терпение, труд и веру ребят и всех-всех в клубе, потому что сейчас у нас непростой момент, и его нужно всем вместе пройти, с высоко поднятой головой.

Мы забили первыми, и Тула встала на мяч. Особых моментов у них не было. Даже тот гол, который мы пропустили за несколько секунд до перерыва — мяч попал в голову и влетел в ворота. Ты никак не можешь на это повлиять, единственное — не терять концентрацию. Только самим нужно добавлять в этих моментах.

То же самое касается и второго тайма. После перерыва мы вышли отдохнувшими, никто нас не задавил, но потери в центре поля недопустимы, если каждая из них завершается голевой атакой соперника. Это то, что не очень радует.

Но при этом мы проявили характер. Мы начали контролировать мяч, чаще заходить на чужую половину и в итоге сравняли счет. Было видно, что команда хотела сравнять, хотела выиграть. Я это видел и чувствовал. Сейчас имеем то, что имеем, и идем дальше.

Мы верим в своих футболистов, и для нас они самые лучшие. Наша задача — достать из них максимум и вернуть их на тот уровень, чтобы результаты нашей команды стали лучше. Нужно убрать те негативные моменты, которые я проговорил, и шаг за шагом двигаться вперед», – сказал тренер «Торпедо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Торпедо»
