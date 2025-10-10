Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда России «за особые заслуги перед государством и развитие и популяризацию отечественного футбола»
Никите Симоняну присвоено звание Героя Труда России.
Соответствующее решение утверждено Указом президента РФ Владимира Путина.
Симонян удостоен звания «за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола».
Экс-нападающий и тренер «Спартака» сейчас занимает должность первого вице-президента РФС. 12 октября ему исполнится 99 лет.
В составе красно-белых и «Крыльев Советов» бывший футболист четырежды становился чемпионом Советского Союза и дважды завоевывал Кубок СССР.
В 1956 году в составе сборной СССР Симонян выиграл золото Олимпийских игр в Мельбурне. В качестве тренера «Спартака» и «Арарата» Никита Павлович трижды становился чемпионом СССР и четыре раза завоевал Кубок страны.
Полина Антохина
