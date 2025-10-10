  • Спортс
  • Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда России «за особые заслуги перед государством и развитие и популяризацию отечественного футбола»
Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда России «за особые заслуги перед государством и развитие и популяризацию отечественного футбола»

Никите Симоняну присвоено звание Героя Труда России.

Соответствующее решение утверждено Указом президента РФ Владимира Путина.

Симонян удостоен звания «за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола».

Экс-нападающий и тренер «Спартака» сейчас занимает должность первого вице-президента РФС. 12 октября ему исполнится 99 лет.

В составе красно-белых и «Крыльев Советов» бывший футболист четырежды становился чемпионом Советского Союза и дважды завоевывал Кубок СССР.

В 1956 году в составе сборной СССР Симонян выиграл золото Олимпийских игр в Мельбурне. В качестве тренера «Спартака» и «Арарата» Никита Павлович трижды становился чемпионом СССР и четыре раза завоевал Кубок страны.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Портал официального опубликования правовых актов
