  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Илья Авербух: «Каждый в нашей стране знает Валиеву, обожает ее, подключен к ее судьбе. Она должна выйти на лед и начать соревноваться»
13

Илья Авербух: «Каждый в нашей стране знает Валиеву, обожает ее, подключен к ее судьбе. Она должна выйти на лед и начать соревноваться»

Илья Авербух считает, что Камила Валиева обязана вернуться на соревнования.

Хореограф и продюсер Авербух, а также Алексей Ягудин, Евгения Медведева и Анастасия Скопцова обсудили тему возвращения Валиевой в спорт в шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON».

Фигуристка после окончания дисквалификации за допинг намерена возобновить карьеру под руководством Светланы Соколовской на «Навка Арене». Она сможет официально приступить к тренировкам после 25 октября.

Авербух: Мне кажется, что у Камилы просто других вариантов не было. Она обязана была вернуться в спорт – для своей карьеры, для будущего. Неважно, будут ли Олимпийские игры, мы все желаем этого. А как по-другому, остаться навсегда вот с этой историей и потом сдавать?

Сейчас вся гигантская любовь, все желание помочь ей пройти этот тяжелейший, несправедливый путь дисквалификации – все здесь. И мы ждем ее здесь. Если она растворилась и мы остались только в том, что было... Ей нужно вернуться, она должна вернуться обязательно. 

Ягудин: Да никому она ничего не должна.

Скопцова: Вернуться – чтобы что? 

Авербух: Чтобы остаться... Человек делает свое большое имя. Естественно, каждый знает в нашей стране Камилу Валиеву. И каждый ее обожает и подключен к судьбе талантливой фигуристки. Но дальше она должна выйти на лед и начать соревноваться.

Скопцова: Во-первых, никому ничего не должна...

Медведева: Она была бы должна, если бы были международные старты. И если бы она вышла на международку, на Олимпиаду – это был бы рок вообще. 

Авербух: И будет международка.

Медведева: Но сейчас международки конкретно для Камилы нет. Ее возвращение – это просто большая любовь к фигурному катанию.

Авербух: Большая любовь к фигурному катанию происходит в ледовых шоу. А в спорте – нормальные соревнования. Ну давайте здесь вымажем все сладким елеем: никто ничего никому не должен, все должны просто кататься... 

Ягудин: А кому она должна? У нее своя жизнь.

Авербух: Я хочу сказать... Прекратите. Я пытаюсь объяснить, немножко, может быть, криво, свою позицию. Вы зацепились за слово «должна». Я говорю, что спортсменка, чтобы выйти на уровень не только воспоминаний о талантливой девочке, которая была потрясающей и столкнулась с вот этой всей лавиной – не просто жить всегда этими кадрами, мы все равно ее продолжаем любить – она обязана для самой себя выйти на другой уровень. 

Если она говорит, что она идет в спорт – значит, у нее есть эта внутренняя мотивация. Я очень хочу, чтобы она это сделала. Победа даже не важна, [важен] выход Камилы именно в соревнования. Отсутствие страха. 

Ягудин: Вот вышла на соревнования, и 25-е место. 

Авербух: С 25-го пойдет вперед.

Ягудин: А если не пойдет? Чисто гипотетически. 

Авербух: Она вышла. Это лучше, чем просто сказать: у меня судьба не сложилась, несправедливо сложилась.

«Я не смогу полюбить Валиеву, что бы она ни сделала на льду». Зачем возвращается Камила?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЕвгения Медведева
Светлана Соколовская
logoКамила Валиева
logoсборная России
женское катание
logoдопинг
Анастасия Скопцова
logoИлья Авербух
logoАлексей Ягудин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Горбачева о травме: «На тренировке во Франции столкнулась с мальчиком, он мне прорубил ногу глубоко. Сшили не очень хорошо, восстановление затянулось»
10сегодня, 08:29
Александр Энберт: «Тутберидзе — прекрасный специалист, но Валиева, наверное, захотела попробовать что-то новое»
348 октября, 14:35
Татьяна Тарасова: «Если Валиева вернется в спорт – станет просто гигантом. Это очень тяжело, но если она это сделает, то будет великой»
537 октября, 16:53
Главные новости
Евгения Медведева: «Отсутствие флага и гимна угнетает, морально становится сложнее выступать. Поэтому очень рада за наших паралимпийцев»
6 минут назад
Мемориал Панина. КМС. Федотова, Ручина, Диана Мильто, Петрова, Сарафанова, Бершадская покажут произвольные программы
115 минут назадLive
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин победили с отрывом в 23 балла, Харрис и Чан – 2-е, Демужо и Ле Мерсье – 3-и
1616 минут назад
Мемориал Панина. КМС. Арсений Федотов победил, Ленков – 2-й, Семков – 3-й
17728 минут назад
Диана Дэвис: «Попросили Чок помочь нам с идеями костюма для ритм-танца. Всего за один день она придумала великолепный дизайн»
8сегодня, 10:15Фото
Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Рыбакова и Махноносов, Шичина и Дрозд, Жданова и Бабаев-Смирнов покажут произвольные танцы
20сегодня, 10:01Live
Анастасия Губанова: «Невозможно описать словами, что значит кататься на домашнем турнире. Все здесь так тепло меня принимают»
12сегодня, 09:53
Федченко о программе Горбачевой «Нотр-Дам»: «Убеждали Алину посмотреть фильм, мюзикл, но она сказала, что прочитает книгу. Пока мы в процессе»
24сегодня, 09:34
Горбачева о травме: «На тренировке во Франции столкнулась с мальчиком, он мне прорубил ногу глубоко. Сшили не очень хорошо, восстановление затянулось»
10сегодня, 08:29
Дело о лишении Дробязко гражданства Литвы не закрыто – оно вернется в административный суд
15сегодня, 06:25
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго, Абоян и Веселухин, Бьянки и Базиль выступят с ритм-танцами
49 минут назадLive
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Гончарова и Синцов, Тихонова и Лысов покажут произвольные танцы
сегодня, 06:01
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей, Камалдинова и Маришин, Третьякова и Саморуков покажут произвольные программы
вчера, 20:36
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 06:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
5вчера, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
вчера, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
5вчера, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
3вчера, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28