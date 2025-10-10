Илья Авербух: «Каждый в нашей стране знает Валиеву, обожает ее, подключен к ее судьбе. Она должна выйти на лед и начать соревноваться»

Илья Авербух считает, что Камила Валиева обязана вернуться на соревнования.

Хореограф и продюсер Авербух, а также Алексей Ягудин , Евгения Медведева и Анастасия Скопцова обсудили тему возвращения Валиевой в спорт в шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON».

Фигуристка после окончания дисквалификации за допинг намерена возобновить карьеру под руководством Светланы Соколовской на «Навка Арене». Она сможет официально приступить к тренировкам после 25 октября.

Авербух: Мне кажется, что у Камилы просто других вариантов не было. Она обязана была вернуться в спорт – для своей карьеры, для будущего. Неважно, будут ли Олимпийские игры, мы все желаем этого. А как по-другому, остаться навсегда вот с этой историей и потом сдавать?

Сейчас вся гигантская любовь, все желание помочь ей пройти этот тяжелейший, несправедливый путь дисквалификации – все здесь. И мы ждем ее здесь. Если она растворилась и мы остались только в том, что было... Ей нужно вернуться, она должна вернуться обязательно.

Ягудин: Да никому она ничего не должна.

Скопцова: Вернуться – чтобы что?

Авербух: Чтобы остаться... Человек делает свое большое имя. Естественно, каждый знает в нашей стране Камилу Валиеву . И каждый ее обожает и подключен к судьбе талантливой фигуристки. Но дальше она должна выйти на лед и начать соревноваться.

Скопцова: Во-первых, никому ничего не должна...

Медведева: Она была бы должна, если бы были международные старты. И если бы она вышла на международку, на Олимпиаду – это был бы рок вообще.

Авербух: И будет международка.

Медведева: Но сейчас международки конкретно для Камилы нет. Ее возвращение – это просто большая любовь к фигурному катанию.

Авербух: Большая любовь к фигурному катанию происходит в ледовых шоу. А в спорте – нормальные соревнования. Ну давайте здесь вымажем все сладким елеем: никто ничего никому не должен, все должны просто кататься...

Ягудин: А кому она должна? У нее своя жизнь.

Авербух: Я хочу сказать... Прекратите. Я пытаюсь объяснить, немножко, может быть, криво, свою позицию. Вы зацепились за слово «должна». Я говорю, что спортсменка, чтобы выйти на уровень не только воспоминаний о талантливой девочке, которая была потрясающей и столкнулась с вот этой всей лавиной – не просто жить всегда этими кадрами, мы все равно ее продолжаем любить – она обязана для самой себя выйти на другой уровень.

Если она говорит, что она идет в спорт – значит, у нее есть эта внутренняя мотивация. Я очень хочу, чтобы она это сделала. Победа даже не важна, [важен] выход Камилы именно в соревнования. Отсутствие страха.

Ягудин: Вот вышла на соревнования, и 25-е место.

Авербух: С 25-го пойдет вперед.

Ягудин: А если не пойдет? Чисто гипотетически.

Авербух: Она вышла. Это лучше, чем просто сказать: у меня судьба не сложилась, несправедливо сложилась.

