«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам. Команда Кудашова выиграла 7 из 8 последних матчей
«Динамо» выиграло 7 из 8 последних матчей КХЛ.
Команда тренера Алексея Кудашова одержала волевую победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3 Б).
К 18-й минуте игры «Динамо» уступало со счетом 0:3. Команда сравняла счет благодаря голам Егора Римашевского, Джордана Уила и Максима Джиошвили.
Победный буллит забросил Никита Гусев.
«Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада, набрав 17 очков после 13 игр. ЦСКА идет на 8-м месте с 14 баллами после 13 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
