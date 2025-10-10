«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам. Команда Кудашова выиграла 7 из 8 последних матчей

«Динамо» выиграло 7 из 8 последних матчей КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова одержала волевую победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3 Б).

К 18-й минуте игры «Динамо» уступало со счетом 0:3. Команда сравняла счет благодаря голам Егора Римашевского, Джордана Уила и Максима Джиошвили .

Победный буллит забросил Никита Гусев .

«Динамо » занимает 4-е место в таблице Запада, набрав 17 очков после 13 игр. ЦСКА идет на 8-м месте с 14 баллами после 13 матчей.