Медведев впервые с 2019-го вышел в полуфинал в Шанхае. Тогда он взял титул

Даниил Медведев вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Шанхае.

Он обыграл Алекса де Минаура – 6:4, 6:4.

Медведев впервые с 2019-го дошел до 1/2 в Шанхае. Тогда он взял титул.

В целом россиянин 16-й раз вышел в полуфинал на «Мастерсе». Сейчас он сделал это впервые с мартовского турнира в Индиан-Уэллс.

Дальше Медведев сыграет с Артуром Риндеркнешем . Счет личных встреч 1:0 – Медведев победил француза на US Open-2022.