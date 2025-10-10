36

Медведев впервые с 2019-го вышел в полуфинал в Шанхае. Тогда он взял титул

Даниил Медведев вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Шанхае.

Он обыграл Алекса де Минаура – 6:4, 6:4.

Медведев впервые с 2019-го дошел до 1/2 в Шанхае. Тогда он взял титул. 

В целом россиянин 16-й раз вышел в полуфинал на «Мастерсе». Сейчас он сделал это впервые с мартовского турнира в Индиан-Уэллс.

Дальше Медведев сыграет с Артуром Риндеркнешем. Счет личных встреч 1:0 – Медведев победил француза на US Open-2022.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАлекс де Минаур
logoShanghai Rolex Masters
logoATP
logoДаниил Медведев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Медведев 50-й раз обыграл соперника из топ-10 и вернется в топ-15
4 минуты назад
Шанхай (ATP). Медведев обыграл де Минаура, Джокович вышел в 1/2 финала, Оже-Альяссим, Руне выбыли
54024 минуты назад
Дети Федерера пришли на матч Медведева и де Минаура в Шанхае
130 минут назадФото
Паолини впервые обыграла Швентек и четвертый раз в сезоне вышла в полуфинал тысячника
743 минуты назад
Ухань (WTA). Швентек проиграла Паолини, Соболенко, Пегула, Гауфф вышли в 1/2 финала
9044 минуты назад
Циципас поделился размышлением о непредсказуемости жизни
2сегодня, 11:54
Симон о прорыве Риндеркнеша в Шанхае: «Надеюсь, у этой истории будет хэппи-энд»
сегодня, 11:35
Кафельников о том, что Медведев выбирается из кризиса: «Москва не сразу строилась»
3сегодня, 11:19
WTA представила календарь тура на 2026 год – Линц теперь грунтовый
4сегодня, 10:18
Риндеркнеш о выходе в полуфинал «Мастерса» в Шанхае: «Просто следую примеру двоюродного брата»
2сегодня, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото