Медведев впервые с 2019-го вышел в полуфинал в Шанхае. Тогда он взял титул
Даниил Медведев вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Шанхае.
Он обыграл Алекса де Минаура – 6:4, 6:4.
Медведев впервые с 2019-го дошел до 1/2 в Шанхае. Тогда он взял титул.
В целом россиянин 16-й раз вышел в полуфинал на «Мастерсе». Сейчас он сделал это впервые с мартовского турнира в Индиан-Уэллс.
Дальше Медведев сыграет с Артуром Риндеркнешем. Счет личных встреч 1:0 – Медведев победил француза на US Open-2022.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
