«Бавария» – лучший клуб мира на данный момент по версии Спортса’‘. «ПСЖ» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Сити» – 7-й, «Ливерпуль» – 10-й, «Милан» – 16-й
Спортс’‘ представил актуальный рейтинг лучших клубов мира.
Топ-20 лучших клубов мира в настоящий момент по версии Спортса’‘ выглядит следующим образом:
20. «Страсбур»;
19. «Рома»;
18. «Тоттенхэм»;
17. «Марсель»;
16. «Милан»;
15. «Ювентус»;
14. «Атлетико»;
13. «Челси»;
12. «Кристал «Пэлас»;
11. «Борнмут»;
10. «Ливерпуль»;
9. «Боруссия» Дортмунд;
8. «Наполи»;
7. «Манчестер Сити»;
6. «Интер»;
5. «Барселона»;
4. «Арсенал»;
3. «Реал»;
2. «ПСЖ»;
1. «Бавария».
Рейтинг команд составлен при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Григория Звоникова, Андрея Клещенка, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина и Павла Тихонова.
