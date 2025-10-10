  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» – лучший клуб мира на данный момент по версии Спортса’‘. «ПСЖ» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Сити» – 7-й, «Ливерпуль» – 10-й, «Милан» – 16-й
23

«Бавария» – лучший клуб мира на данный момент по версии Спортса’‘. «ПСЖ» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Сити» – 7-й, «Ливерпуль» – 10-й, «Милан» – 16-й

Спортс’‘ представил актуальный рейтинг лучших клубов мира.

Топ-20 лучших клубов мира в настоящий момент по версии Спортса’‘ выглядит следующим образом: 

20. «Страсбур»;

19. «Рома»;

18. «Тоттенхэм»; 

17. «Марсель»;

16. «Милан»;

15. «Ювентус»;

14. «Атлетико»;

13. «Челси»;

12. «Кристал «Пэлас»;

11. «Борнмут»; 

10. «Ливерпуль»;

9. «Боруссия» Дортмунд;

8. «Наполи»;

7. «Манчестер Сити»;

6. «Интер»;

5. «Барселона»;

4. «Арсенал»;

3. «Реал»;

2. «ПСЖ»;

1. «Бавария».

Рейтинг команд составлен при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Григория Звоникова, Андрея Клещенка, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина и Павла Тихонова.

«Бавария» – лучшая в мире. Рейтинг 20 сильнейших клубов

Как вам дерби?21949 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoТоттенхэм
logoРома
logoМарсель
logoСтрасбур
logoЮвентус
logoЧелси
logoМилан
logoАтлетико
logoКристал Пэлас
logoЛиверпуль
logoБоруссия Дортмунд
logoБорнмут
logoБарселона
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
logoИнтер
logoНаполи
logoРеал Мадрид
logoБавария
logoПСЖ
logoбундеслига Германия
рейтинги
logoСпортс
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Писарский отстранен от футбола еще на 4 месяца за ставки в 2020 году, когда он играл за «Иртыш»
48 секунд назад
Товарищеские матчи. Бразилия забила 5 голов Южной Корее, Аргентина сыграет с Венесуэлой в ночь на субботу
716 минут назад
Россия сыграет с Ираном в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
5031 минуту назад
Алонсо говорил Эндрику об ограниченном игровом времени в этом сезоне. Бразилец решил остаться в «Реале» (The Athletic)
832 минуты назад
Аллегри – лучший тренер сентября в Серии А. «Милан» победил в трех матчах с общим счетом 6:1
1033 минуты назад
Онопко про РПЛ: «Лимит точно должен быть. Раньше приезжавшие футболисты были одними из лучших в Европе. Кисляк хорошо вырос благодаря Пьяничу»
1046 минут назад
У Ольмо дискомфорт в икроножной мышце, не исключен разрыв. Хавбек «Барсы» не сыграет с Грузией
1658 минут назад
Ташуев о том, чем похож на Гвардиолу: «Вертикальная игра, построение треугольника, система отскоков, тотальное владение, доминирование. Делали концепцию в «Краснодаре»
4759 минут назад
ClickHouse, PostgreSQL и GitLab. Если эти слова не вводят вас в ступор, тогда приходите работать в Спортс’’ DevOps-инженером!
сегодня, 12:00Вакансия
Мойзес продлил контракт с ЦСКА до 2029 года. Защитник играет за клуб с 2022-го и выиграл 3 титула
58сегодня, 11:50Фото
Ко всем новостям
Последние новости
У Винисиуса 6+5 в 11 матчах сезона за клуб и сборную. Вингер «Реала» забил и сделал пас за Бразилию против Южной Кореи
213 минут назад
Сычев о «Локо» среди лидеров: «А кого удивляет это? Галактионов качественно работает. Необязательно покупать легионеров за 30 млн – можно усиливаться и свободными агентами из «Химок»
645 минут назад
Руни о словах Джеррарда, назвавшего сборную Англии их времен неудачниками: «Мы старались, но ничего не выиграли. Раньше игрокам «Ливерпуля» и «МЮ» было сложно общаться»
5сегодня, 11:59
Лукас Васкес: «Нынешняя журналистика больше склоняется к критике, чем к объективности. Критиковали всех, даже Мбаппе, Роналду, Бензема, Рамоса и Модрича»
1сегодня, 11:38
Глебов о любимчике Карпина: «Давайте скажем, что Осипенко»
5сегодня, 11:22
Златан Ибрагимович: «Леау – это магия! Он один из лучших игроков в мире. Говорю это не ради рекламы, а потому что сам играл в футбол»
1сегодня, 11:20
Дасаев о матче с Ираном: «Наши игроки защищают честь России, они должны показать максимум. Уже не так важно, какой соперник и состав»
1сегодня, 10:57
«Наполи» хочет арендовать Майну в январе. Сделка возможна, если «МЮ» не будет настаивать на обязательстве выкупа
5сегодня, 10:20
Ротенберг-младший рассматривается на пост гендиректора «Локомотива». Он может перейти в «Сочи» или «Динамо», если не получит повышение (Legalbet)
16сегодня, 10:05
Глебов о Москве: «Время здесь летит быстрее – все бегут, торопятся. В Ростове люди более открытые, больше готовы к диалогу»
4сегодня, 10:03