«Мелехин сыграл очень плохо. Ошибок слишком много. Игрок сборной не может позволять себе столько неточностей». Радимов о действиях защитника в матче с Ираном

Владислав Радимов раскритиковал игру Виктора Мелехина против Ирана.

– Кто, на ваш взгляд, стал слабым звеном команды?

– Объективно Мелехин сыграл очень плохо, несмотря на то, что получил травму и героическими усилиями выиграл в опережении.

Но ошибок было слишком много. Игрок сборной не может позволять себе столько неточностей, – отметил экс-хавбек национальной команды России.

Мелехин получил удар шипами в голову в прыжке от Джаханбахша – у него рассечено ухо и остались раны на шее. Судья показал вингеру сборной Ирана желтую