В Нижнем Новгороде к 10-летию «Матч ТВ» появился мурал с изображением Губерниева

В Нижнем Новгороде появился мурал, посвященный 10-летию телеканала «Матч ТВ».

На фасаде жилого дома, расположенного на улице Керченская вблизи стадиона «Совкомбанк Арена», изображен комментатор Дмитрий Губерниев во главе забега.

Работа выполнена художником стрит-арта Алексеем Гурнянским. Как сообщает «Матч ТВ», поддержку в реализации проекта оказали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Министерство спорта Нижегородской области.

«Отличное панно в Нижнем Новгороде, «Матч ТВ» и Нижний Новгород идут вперед. Символично, что этот мурал появился именно там. Замечательный город, великолепные люди. Я очень люблю приезжать туда, может быть, не так часто, как хотелось бы, но тем не менее.

Наши спортсмены всех победят, а я возглавляю этот забег в стиле нашего легендарного бегуна-чемпиона Владимира Куца, вырываясь вперед», – сказал Губерниев в комментарии для «ВсеПроСпорт».

