Франция выиграла 4 матча подряд, 3 из них – всухую. Это лучшая серия с 2023-го
Сборная Франции продлила победную серию до четырех матчей.
Сегодня команда Дидье Дешама разгромила Азербайджан в квалификации ЧМ-2026 – 3:0.
Перед этим были обыграны Исландия (2:1), Украина (2:0) и Германия (2:0).
В последний раз французы побеждали 4 раза подряд в 2023 году. Тогда в период с 24 марта по 7 сентября у них было 5 побед.
