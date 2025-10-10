2

Франция выиграла 4 матча подряд, 3 из них – всухую. Это лучшая серия с 2023-го

Сборная Франции продлила победную серию до четырех матчей.

Сегодня команда Дидье Дешама разгромила Азербайджан в квалификации ЧМ-2026 – 3:0.

Перед этим были обыграны Исландия (2:1), Украина (2:0) и Германия (2:0).

В последний раз французы побеждали 4 раза подряд в 2023 году. Тогда в период с 24 марта по 7 сентября у них было 5 побед.

logoСборная Франции по футболу
logoДидье Дешам
logoКвалификация ЧМ
logoсборная Азербайджана по футболу
