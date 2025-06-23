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  • «Оклахома» – чемпион НБА, Бублик обыграл Медведева и взял титул, обмен Дюрэнта в «Хьюстон», победа «Реала» в меньшинстве, Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» и другие новости
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«Оклахома» – чемпион НБА, Бублик обыграл Медведева и взял титул, обмен Дюрэнта в «Хьюстон», победа «Реала» в меньшинстве, Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» и другие новости

1. НБА. «Оклахома» стала чемпионом, обыграв «Индиану» в 7-м матче финальной серии (103:91). Шей-Гилджес Александер набрал 29 очков и был признан MVP финала, лидер «Пэйсерс» Тайриз Халибертон получил травму ахилла в первой четверти.  

2. Александр Бублик взял пятый титул в карьере, обыграв Медведева в финале турнира в Галле. Даниил проиграл шестой финал подряд.

3. «Реал» обыграл «Пачуку» в матче чемпионата мира среди клубов, несмотря на удаление Асенсио на 7-й минуте – 3:1. Во время игры Антонио Рюдигер мог подвергнуться расистским оскорблениям с трибун – судья активировал антирасистский протокол.

До матча Винисиус убрал упоминание о «Реале» из своего профиля в соцсети и открепил фото с трофеем ЛЧ. Его оскорбляли и призывали уйти из клуба после игры с «Аль-Хилалем».

«Ювентус» разгромил «Видад» благодаря дублю Йылдыза – 4:1. «Манчестер Сити» разнес «Аль-Айн» – 6:0 с дублем от Гюндогана. За счет этих побед «Юве» и «Сити» вышли в 1/8 финала, первое место в группе они разыграют в очном матче. 

4. Громкий обмен в НБА: Кевин Дюрэнт перешел в «Хьюстон». «Финикс» получит Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда.

5. Трансферные новости. Наир Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» из «Локомотива». «Зенит» предложил 25 млн евро за Уэсли, «Фламенго» отказал и хочет 30 млн за правого защитника. Миралем Пьянич намерен покинуть ЦСКА и вернуться ближе к Боснии и Европе, Погба и «Монако» подпишут контракт на два года, Поль пошел на большие финансовые уступки.

6. «Флорида» провела чемпионский парад после победы в Кубке Стэнли. Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов праздновали с флагами России, Брэд Маршанд – в короне с крысой. Капитан «Пантерс» Александр Барков зарядил кричалку в честь Бобровского.

7. Швейцарская газета Blick сообщила, что новый тренер ЦСКА Фабио Челестини не сможет использовать полученные в клубе деньги в Швейцарии и Испании из-за риска сесть в тюрьму на 5-6 лет. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо назвал информацию «полными идиотизма прыжочками»: «У европейский изданий спорта нет, как и фактчекинга».

8. Ларионов-младший подпишет со СКА контракт на один год. Отец форварда возглавил клуб.

9. Сергей Юран возглавит турецкий «Серик Беледиеспор», 50% которого купил Туфан Садыгов, сообщает Sport24. Инвестор «Химок» отрицает связь с турецким клубом.

10. Чемпионат России по регби. «Локомотив» обыграл «Славу», «Динамо» уступило «Стреле-Ак Барс».

11. Россия отказалась от турнира в Африке с ЮАР и Мозамбиком в июне, сообщил генсек РФС: «У нас уже были запланированы матчи».

12. В IBU заявили о крайне низких шансах российских и белорусских биатлонистов на участие в Олимпиаде-2026: «Не видим вариантов».

13. В WKF извинились перед Федерацией кикбоксинга России за ситуацию с отменой чемпионата Европы.

14. В России хотят использовать ИИ для прогноза успешности карьеры спортсменов.

15. Николай Осипов и Виталий Дьяков оскорбляли друг друга на игре Winline Медиалиги. Тренер «БроукБойз» сказал президенту лиги: «Вы во всем виноваты, ##### устроили! Очкошники вы ######!» После этого Осипов заявил, что Дьякова в турнире больше не будет, а «БроукБойз» могут снять с сезона.

Цитаты дня.

Инфантино заявил, что через 5 лет футбол станет основным спортом в США: «МЛС будет одной из лучших лиг мира. Можно привнести концепцию повышения в классе в американскую культуру»

Ташуев о своих достижениях: «Я работаю 33 года, все чемпионаты России прошел! Работал в самых нищих командах и успешно играл против топ-тренеров, воспитал массу игроков»

Ральф Рангник: «Потратить 30-50 млн евро на игрока 28-30 лет – все равно что сделать ставку или сыграть в казино. Будь я владельцем или директором клуба, вкладывался бы только в молодежь»

Андрей Аршавин: «Дай бог, появится игрок лучше меня. Но пока я таких не вижу»

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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