Барков исполнил кричалку в честь Бобровского во время чемпионского парада «Флориды». Фанаты и другие игроки подхватили
Александр Барков зарядил кричалку в честь Сергея Бобровского.
Сегодня в Форт-Лодердейле проходит чемпионский парад «Флориды» по случаю победы в Кубке Стэнли.
Выступая перед болельщиками, капитан «Пантерс» Александр Барков трижды произнес со сцены «Боооби».
Болельщики «Флориды», а также члены команды подхватили кричалку.
Бобровский и Куликов с флагами России поучаствовали в чемпионском параде «Флориды»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Coolest Game on Earth
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