IBU: «Не видим вариантов, при которых россияне и белорусы смогут заявиться на Олимпиаду-2026. Шансы крайне низкие»

В IBU заявили о крайне низких шансах российских биатлонистов на участие в ОИ.

«Решение об отстранении российских и белорусских биатлонистов будет продолжаться до того момента, пока обе национальные федерации не продемонстрируют полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. На данный момент эти цели, очевидно, не выполняются.

Это является невозможным, пока продолжается конфликт на Украине. В IBU оказывают полную поддержку Украине и выступает на ее стороне. Чтобы гарантировать безопасность участников соревнований, было принято изначальное решение об отстранении российских и белорусских атлетов.

В нынешних условиях шансы россиян и белорусов на участие в предстоящем сезоне в рамках Кубка мира являются минимальными. Что касается Олимпиады в Милане, то будут проведены консультации с Международным олимпийским комитетом, но в IBU не видят вариантов, при которых россияне и белорусы смогут туда заявиться. Эти шансы крайне низкие», – сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).