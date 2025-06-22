Глава ФМБА: «Нам предстоит вместе с Минспортом создать единую платформу. Это позволит накопить пул больших данных и внедрить методы ИИ, связанные с прогнозированием»

В ФМБА рассказали о возможном применении ИИ в спортивной медицине.

«Используется [искусственный интеллект в спортивной и адаптивной медицине] уже сейчас. Но с учетом поручения президента нам предстоит вместе с Минспортом создать единую интегративную платформу по спорту, куда Федеральное медико-биологическое агентство внесет свой сегмент – федеральный регистр здоровья спортсменов сборных России и субъектов Российской Федерации.

Эта интеграция позволит накопить пул больших данных и внедрить методы искусственного интеллекта, связанные с аналитическим прогнозированием, моделированием. Фактически это позволит нам прогнозировать результативность спортсменов, избегать рисков декомпенсации функций, то есть сохранять здоровье, и моделировать факторы жизни спортсмена. Таким образом, задел есть уже сейчас, потому что мы ведем аналогичную систему уже несколько лет для сборных России.

Но в новой ипостаси, слившись с информационными базами Минспорта, мы сможем накопить не только параметры от ФМБА по здоровью и биологическим и психологическим характеристикам спортсмена, но и параметры от Минспорта по результативности спортсмена и переносимости тренировочных нагрузок», – сказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.