Садыгов о покупке 50% акций «Серик Беледиеспор»: «Сказки, к этому клубу отношения не имею. По поводу Юрана ничего сказать не могу»

Инвестор «Химок» отрицает приобретение 50% акций «Серик Беледиеспор».

Сообщалось , что Туфан Садыгов заплатил за долю в турецком клубе 4 млн евро, а команду возглавит Сергей Юран .

«По поводу Юрана ничего сказать не могу.

По поводу 50 процентов – неправда. Я к этому клубу отношения не имею. Это все сказки», – отметил бизнесмен.