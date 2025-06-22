Садыгов о покупке 50% акций «Серик Беледиеспор»: «Сказки, к этому клубу отношения не имею. По поводу Юрана ничего сказать не могу»
Инвестор «Химок» отрицает приобретение 50% акций «Серик Беледиеспор».
Сообщалось, что Туфан Садыгов заплатил за долю в турецком клубе 4 млн евро, а команду возглавит Сергей Юран.
«По поводу Юрана ничего сказать не могу.
По поводу 50 процентов – неправда. Я к этому клубу отношения не имею. Это все сказки», – отметил бизнесмен.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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