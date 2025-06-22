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Садыгов о покупке 50% акций «Серик Беледиеспор»: «Сказки, к этому клубу отношения не имею. По поводу Юрана ничего сказать не могу»

Инвестор «Химок» отрицает приобретение 50% акций «Серик Беледиеспор».

Сообщалось, что Туфан Садыгов заплатил за долю в турецком клубе 4 млн евро, а команду возглавит Сергей Юран.

«По поводу Юрана ничего сказать не могу.

По поводу 50 процентов – неправда. Я к этому клубу отношения не имею. Это все сказки», – отметил бизнесмен.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Туфан Садыгов
Д2 Турция
logoХимки
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Турция
Д3 Турция
logoСергей Юран
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