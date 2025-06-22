Россия отказалась от турнира в Африке с ЮАР и Мозамбиком в июне, сообщил генсек РФС: «У нас уже были запланированы матчи»
Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
– По аналогии с азиатскими объединениями в рамках азиатской конфедерации, есть подобное объединение стран и в Африке. Южноафриканское объединение национальных ассоциаций, куда входят ЮАР, Мозамбик и другие страны на юге Африканского континента, предлагали нам участие в совместном турнире в июне на их территории. Но это было в другие сроки, и у нас уже были запланированные матчи.
– В будущем участие сборной России в таких турнирах возможно?
– Гипотетически, мы ведем переговоры и обсуждаем в том числе выездные матчи. Вы знаете, наш приоритет – стараться привозить команду сюда [в Россию]. Это сложнее, но мы стараемся, – сказал Митрофанов.
В июне сборная России сыграла вничью с командой Нигерии (1:1) и обыграла сборную Беларуси (4:1).