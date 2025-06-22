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Россия отказалась от турнира в Африке с ЮАР и Мозамбиком в июне, сообщил генсек РФС: «У нас уже были запланированы матчи»

Сборная России в июне отказалась от участия в турнире в Африке.

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

– По аналогии с азиатскими объединениями в рамках азиатской конфедерации, есть подобное объединение стран и в Африке. Южноафриканское объединение национальных ассоциаций, куда входят ЮАР, Мозамбик и другие страны на юге Африканского континента, предлагали нам участие в совместном турнире в июне на их территории. Но это было в другие сроки, и у нас уже были запланированные матчи.

– В будущем участие сборной России в таких турнирах возможно?

– Гипотетически, мы ведем переговоры и обсуждаем в том числе выездные матчи. Вы знаете, наш приоритет – стараться привозить команду сюда [в Россию]. Это сложнее, но мы стараемся, – сказал Митрофанов.

В июне сборная России сыграла вничью с командой Нигерии (1:1) и обыграла сборную Беларуси (4:1).

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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товарищеские матчи (сборные)
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