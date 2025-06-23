«Ювентус» и «Манчестер Сити» вышли в 1/8 финала КЧМ. Клубы определят победителя группы в очном матче

«Ювентус» и «Ман Сити» вышли в плей-офф чемпионата мира среди клубов.

Во втором туре команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Аль-Айн » (6:0), а туринцы под руководством Игора Тудора победили «Видад » (4:1).

Таким образом, «Ювентус » и «Манчестер Сити » набрали по шесть очков в двух матчах и вышли в 1/8 финала турнира.

В третьем туре английская и итальянская команды встретятся между собой. Матч пройдет 26 июня в Орландо. «Ювентусу» достаточно сыграть вничью, чтобы остаться лидером группы.