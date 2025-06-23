«Ювентус» и «Манчестер Сити» вышли в 1/8 финала КЧМ. Клубы определят победителя группы в очном матче
«Ювентус» и «Ман Сити» вышли в плей-офф чемпионата мира среди клубов.
Во втором туре команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Аль-Айн» (6:0), а туринцы под руководством Игора Тудора победили «Видад» (4:1).
Таким образом, «Ювентус» и «Манчестер Сити» набрали по шесть очков в двух матчах и вышли в 1/8 финала турнира.
В третьем туре английская и итальянская команды встретятся между собой. Матч пройдет 26 июня в Орландо. «Ювентусу» достаточно сыграть вничью, чтобы остаться лидером группы.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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