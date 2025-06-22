Юран возглавит турецкий «Серик Беледиеспор», 50% которого купил инвестор «Химок» Садыгов (Sport24)

Сергей Юран будет работать во второй лиге Турции.

По данным Sport24, 56-летний тренер возглавит «Серик Беледиеспор» – клуб, 50% акций которого приобрел Туфан Садыгов, ранее инвестировавший в «Химки». Как сообщает Serik Postasi, бизнесмен за свою долю заплатил 4 млн евро.

В сезоне-2024/25 команда заняла первое место в третьем дивизионе Турции. О назначении Юрана ее главным тренером должно быть объявлено в ближайшие дни.