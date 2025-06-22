Юран возглавит турецкий «Серик Беледиеспор», 50% которого купил инвестор «Химок» Садыгов (Sport24)
Сергей Юран будет работать во второй лиге Турции.
По данным Sport24, 56-летний тренер возглавит «Серик Беледиеспор» – клуб, 50% акций которого приобрел Туфан Садыгов, ранее инвестировавший в «Химки». Как сообщает Serik Postasi, бизнесмен за свою долю заплатил 4 млн евро.
В сезоне-2024/25 команда заняла первое место в третьем дивизионе Турции. О назначении Юрана ее главным тренером должно быть объявлено в ближайшие дни.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
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