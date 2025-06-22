Тикнизян перешел в «Црвену Звезду». Контракт – на 3 года
Наир Тикнизян стал игроком «Црвены Звезды».
Сербский клуб объявил о переходе 26-летнего защитника из «Локомотива». Соглашение с Тикнизяном рассчитано на 3 года.
Сообщалось, что сумма трансфера Тикнизяна составила 1,7+0,5 млн евро, «Локомотив» получит 10% от суммы следующей продажи. Зарплата футболиста составит 700 тысяч евро в год.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Тикнизян провел 23 матча и забил 2 гола. Его статистика доступна здесь.
Фото: crvenazvezdafk.com
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Црвены Звезды»
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