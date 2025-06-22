Чемпиона Медиалиги «БроукБойз» могут снять с сезона перед ответным полуфиналом. Осипов заявил: «Свои авторитет и порядочность подорвать не позволю»

Николай Осипов обсудит с партнерами Winline Медиалиги исключение «БроукБойз».

«Давая волю эмоциям в моменте, не понимаю, почему никто не думает о последствиях: за самого себя, за людей кто рядом, за людей кто дома, за людей, кто хочет быть на тебя похож или переживает за твои результаты…

С Виталием Александровичем [Дьяковым] списались и личных обид не имеем.

Однако ситуация и «фон» зашли дальше ожидаемого многими участниками событий.

Свой авторитет, который трудом и заботой о каждом игроке и сотруднике лиги, заботой о каждой команде этой лиги, авторитет, который кормит мою семью с детьми, а также, который дает огромной массе людей работу, занятие, удовольствие и развлечение (отвлечение от разных проблем в жизни и мире), я даже чемпиону лиги подорвать не позволю. Свою честность и порядочность проявленную в адрес тысяч вышеупомянутых людей голословно оболгать тоже не позволю.

На днях будет встреча с партнерами лиги, на которой будет обсуждаться вопрос снятия чемпиона МФЛ-5 с чемпионата. Матч ответного полуфинала в 17:00 на «Лукойл Арене» под вопросом.

Доигрались, докричались, дожили…

И еще: ни к одному человеку из «Броуков» личной неприязни не испытываю. Многих считаю людьми и своими приятелями как минимум!» – написал президент Медиалиги.

Сегодня между главным тренером «БроукБойз » Виталием Дьяковым и президентом Медиалиги Николаем Осиповым случился конфликт в концовке первого тайма первого полуфинального матча шестого сезона МФЛ между «Броуками» и «СиндЕкатом ».

При счете 1:0 в пользу «БроукБойз» команда из Екатеринбурга заработала «аут Азамата » – стандарт около ворот соперника, разыгрываемый ногами. Вячеслав Подберезкин подал в штрафную, а Алексей Герасимов точно пробил головой и сравнял счет.

Игроки «Броуков» накинулись на судей с претензиями, так как по их мнению перед аутом, с которого они пропустили, футболист «СиндЕката» сыграл рукой. Однако арбитры дали понять, что эпизод пересмотреть уже нельзя, он был заигран.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров начал оскорблять судей, за что получил красную карточку от главного рефери Виталия Бердникова. По правилам Медиалиги, вместе с ним с бровки должен был уйти и главный тренер Дьяков.

Покидая бровку, Дьяков поругался с президентом МФЛ Осиповым, который находился в комментаторской вместе с Романом Нагучевым и Станиславом Мининым.

После этого Дьяков направился в подтрибунку, но Осипов встал и попытался догнать его. Главу лиги остановила служба охраны. После этого эпизода Осипов сказал , что Дьякова больше не будет в Медиалиге.

Через несколько часов после матча Дьяков записал видео, в котором извинился перед Осиповым и сотрудниками Медиалиги.

Отметим, что «БроукБойз» – чемпион пятого сезона МФЛ. Команда выступает на турнире с первого сезона.