  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Чемпиона Медиалиги «БроукБойз» могут снять с сезона перед ответным полуфиналом. Осипов заявил: «Свои авторитет и порядочность подорвать не позволю»
7

Чемпиона Медиалиги «БроукБойз» могут снять с сезона перед ответным полуфиналом. Осипов заявил: «Свои авторитет и порядочность подорвать не позволю»

Николай Осипов обсудит с партнерами Winline Медиалиги исключение «БроукБойз».

«Давая волю эмоциям в моменте, не понимаю, почему никто не думает о последствиях: за самого себя, за людей кто рядом, за людей кто дома, за людей, кто хочет быть на тебя похож или переживает за твои результаты…

С Виталием Александровичем [Дьяковым] списались и личных обид не имеем.

Однако ситуация и «фон» зашли дальше ожидаемого многими участниками событий.

Свой авторитет, который трудом и заботой о каждом игроке и сотруднике лиги, заботой о каждой команде этой лиги, авторитет, который кормит мою семью с детьми, а также, который дает огромной массе людей работу, занятие, удовольствие и развлечение (отвлечение от разных проблем в жизни и мире), я даже чемпиону лиги подорвать не позволю. Свою честность и порядочность проявленную в адрес тысяч вышеупомянутых людей голословно оболгать тоже не позволю.

На днях будет встреча с партнерами лиги, на которой будет обсуждаться вопрос снятия чемпиона МФЛ-5 с чемпионата. Матч ответного полуфинала в 17:00 на «Лукойл Арене» под вопросом.

Доигрались, докричались, дожили…

И еще: ни к одному человеку из «Броуков» личной неприязни не испытываю. Многих считаю людьми и своими приятелями как минимум!» – написал президент Медиалиги.

Сегодня между главным тренером «БроукБойз» Виталием Дьяковым и президентом Медиалиги Николаем Осиповым случился конфликт в концовке первого тайма первого полуфинального матча шестого сезона МФЛ между «Броуками» и «СиндЕкатом».

При счете 1:0 в пользу «БроукБойз» команда из Екатеринбурга заработала «аут Азамата» – стандарт около ворот соперника, разыгрываемый ногами. Вячеслав Подберезкин подал в штрафную, а Алексей Герасимов точно пробил головой и сравнял счет.

Игроки «Броуков» накинулись на судей с претензиями, так как по их мнению перед аутом, с которого они пропустили, футболист «СиндЕката» сыграл рукой. Однако арбитры дали понять, что эпизод пересмотреть уже нельзя, он был заигран.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров начал оскорблять судей, за что получил красную карточку от главного рефери Виталия Бердникова. По правилам Медиалиги, вместе с ним с бровки должен был уйти и главный тренер Дьяков.

Покидая бровку, Дьяков поругался с президентом МФЛ Осиповым, который находился в комментаторской вместе с Романом Нагучевым и Станиславом Мининым.

После этого Дьяков направился в подтрибунку, но Осипов встал и попытался догнать его. Главу лиги остановила служба охраны. После этого эпизода Осипов сказал, что Дьякова больше не будет в Медиалиге.

Через несколько часов после матча Дьяков записал видео, в котором извинился перед Осиповым и сотрудниками Медиалиги.

Отметим, что «БроукБойз» – чемпион пятого сезона МФЛ. Команда выступает на турнире с первого сезона.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
logoВиталий Дьяков
logoСиндЕкат
logoБроукБойз
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дьяков извинился перед Осиповым и сотрудниками Медиалиги: «Понять и простить не прошу. Понимаю, что меня не должно быть на бровке»
16сегодня, 20:01Видео
Президент Медиалиги Осипов: «С Дьяковым мы сегодня прощаемся. В статусе зрителя на трибуне он смотрится органично»
14сегодня, 16:03
Дьяков и Осипов устроили перепалку на матче МФЛ. Тренер сказал президенту лиги: «Вы во всем виноваты, ##### устроили! Очкошники вы ######!»
49сегодня, 15:47Фото
Дмитрий Егоров: «Мы обгоним 2Drots и станем командой, которая сыграла в больше всех матчей в истории лиги»
14 июня, 19:36
Егоров получил 1 матч дисквалификации, Дьяков – 4 за оскорбления судьи
124 апреля, 16:32
Главные новости
Райзен о возможном отстранении «Броуков»: «У меня одно желание – играть дальше»
39 минут назад
Дьяков извинился перед Осиповым и сотрудниками Медиалиги: «Понять и простить не прошу. Понимаю, что меня не должно быть на бровке»
16сегодня, 20:01Видео
«Броуки» проиграли «СиндЕкату» по буллиталити, «Амкал» победил ФК «10» в полуфинале Медиалиги
сегодня, 19:16
«Амкал» победил ФК «10» в первом матче 1/2 финала Медиалиги
сегодня, 19:14
Президент Медиалиги Осипов: «С Дьяковым мы сегодня прощаемся. В статусе зрителя на трибуне он смотрится органично»
14сегодня, 16:03
Дьяков и Осипов устроили перепалку на матче МФЛ. Тренер сказал президенту лиги: «Вы во всем виноваты, ##### устроили! Очкошники вы ######!»
49сегодня, 15:47Фото
«Броуки» проиграли «СиндЕкату» по буллиталити на «Москвиче» в первом матче 1/2 финала Медиалиги
сегодня, 15:41
Кузнецов заменит Карпина и будет руководить «Динамо» часть матча с 2Drots
16сегодня, 10:01
Конев пропустит матч с ФК «10». Нападающий травмировался перед первым полуфиналом
сегодня, 08:48
«Женя с Никитой забудут Кузнецова очень быстро». Осколков о возвращении в 2Drots
вчера, 18:47
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-хавбек 2Drots Фартуна покинул «КАМАЗ»
1сегодня, 17:56
Глебов о Медиалиге: «Кто там медийный? Играют бывшие футболисты РПЛ»
25сегодня, 12:02
«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
920 июня, 16:22
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
819 июня, 12:33
«Пивнушку рядом поставьте – буду счастлив». Экс-капитан «Урала» Подберезкин о выборе мест для путешествий
518 июня, 11:13
«Сказал одно матерное слово, а он услышал. Потом извинился, но такие истории не забываются». Подберезкин о конфликте с Шалимовым
418 июня, 08:46
«Э, Чернышов, бромантаном своим напои. Может забьют тогда?» Егоров – тренеру «Эгриси»
1214 июня, 17:19
Экс-голкипер «Урала» Арапов после выхода в полуфинал Медиалиги: «В автобусе сказал: «Если будет серия буллиталити – ### я ее проиграю»
14 июня, 13:48
Мозгов о Media Basket: «Лига стала выскочкой, которая резко появилась и забрала внимание. Она неплохая»
12 июня, 19:00
«Сейчас вероятность ухода – 0%». Тренер «Амкала» Панов о «Крыльях»
30 мая, 19:20