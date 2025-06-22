«Манчестер Сити» – «Аль-Айн». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
«Манчестер Сити» сыграет с «Аль-Айном» во 2-м туре чемпионата мира среди клубов.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 04:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Okko.
Клубный чемпионат мира. 2 тур
23 июня 01:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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