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«Зенит» предложил 25 млн евро за Уэсли, «Фламенго» отказал и хочет 30 млн за правого защитника (Вене Казагранде)

«Фламенго» отклонил предложение «Зенита» о трансфере правого защитника Уэсли.

Технический директор «Фламенго» Жозе Бото сообщил в интервью La Gazzetta dello Sport, что клуб получил и отклонил предложение на 25 миллионов евро и хочет получить за 21-летнего футболиста 30 млн.

Журналист Вене Казагранде от источника в клубе узнал, что «Фламенго» отказал «Зениту». Петербуржцы направили официальный документ, но бразильцы ответили отказом.

Утверждается, что другие клубы, в том числе итальянские, заявили о намерении заплатить 25 миллионов евро за Уэсли, но не отправили официальный документ «Фламенго», поскольку узнали, что за эту сумму игрока не продадут.

Уэсли провел 132 матча за первую команду клуба из Рио-де-Жанейро, забил 3 гола, сделал 5 ассистов, получил 17 желтых и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Вене Казагранде в X
logoУэсли Франса
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