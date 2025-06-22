Дьяков и Осипов устроили перепалку на матче МФЛ. Тренер сказал президенту лиги: «Вы во всем виноваты, ##### устроили! Очкошники вы ######!»

Николай Осипов и Виталий Дьяков оскорбляли друг друга на игре Winline Медиалиги.

Конфликт произошел в концовке первого тайма первого полуфинального матча между «БроукБойз, которые тренирует Дьяков, и «СиндЕкатом ».

При счете 1:0 в пользу «Броуков» команда из Екатеринбурга заработала «аут Азамата » – стандарт около ворот соперника, разыгрываемый ногами. Вячеслав Подберезкин подал в штрафную, а Алексей Герасимов точно пробил головой и сравнял счет.

Игроки «Броуков» накинулись на судей с претензиями, так как по их мнению перед аутом, с которого они пропустили, футболист «СиндЕката» сыграл рукой. Однако арбитры дали понять, что эпизод пересмотреть уже нельзя, он был заигран.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров начал оскорблять судей, за что получил красную карточку от главного рефери Виталия Бердникова. По правилам Медиалиги , вместе с ним с бровки должен был уйти и главный тренер Дьяков.

Покидая бровку, Дьяков решил поговорить с президентом МФЛ Осиповым, который находился в комментаторской вместе с Романом Нагучевым и Станиславом Мининым.

«Не лига, а ##### (фигня) полная. И вы во всем виноваты. Вы все. И ты, и все организаторы. Вы занимаетесь ##### (фигней). Потому что у вас ####### судят, а потом это все снимают: «Хи-хи, ха-ха, Егоров – ####### (дурак), Дьяков – ####### (дурак)». Только ######## (дураки) не мы. Это вы ##### (фигню) устроили, вам ##### (наплевать)», – заявил Дьяков.

Когда тренер «БроукБойз » стал уходить в подтрибунное помещение, Осипов окликнул его, и Дьяков вернулся.

Осипов: «А теперь иди сюда и поясни все по пунктам. Иди сюда, если такой смелый!»

Дьяков: «Давай! Пойдем!»

Осипов: «Куда пойдем?»

Дьяков: «Куда хочешь! Сидите тут! Очкошники вы ######!»

Осипов: «Очкошник ты!»

Дьяков: «Завали #####!»

Осипов: «Ты ##### (обнаглел), что ли?! Ты как разговариваешь? Ты ####### (дурак)!»

Дьяков: «Ты ####### (дурак)! Сделали ##### (фигню)!»

Осипов: «А че ты сюда пришел, слышь, ты, умный?!»

После этого Дьяков направился в подтрибунку, но Осипов встал и попытался догнать его. Главу лиги остановила служба охраны.

Фото: телеграм-канал «Некласико»