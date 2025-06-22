Инфантино заявил, что через 5 лет футбол станет основным спортом в США: «МЛС будет одной из лучших лиг мира. Можно привнести концепцию повышения в классе в американскую культуру»

Джанни Инфантино заявил, что через 5 лет футбол станет спортом номер 1 в США.

«Через 3-4 года, максимум 5 лет, это будет топ, топ, топ. [МЛС] точно станет одной из лучших лиг в мире. И я могу сказать вам, почему – потому что теперь я здесь», – сказал президента ФИФА в разговоре с Джорданом Шульцем из Fox Sports на Fanatics Fes.

Эти слова Инфантино прозвучали после того, как Шульц спросил его об успехе валлийского «Рексхэма» в последние годы с тремя повышениями в лиге подряд.

«Это одна из прелестей повышения и понижения. В футболе, в отличие от любого другого вида спорта, случаются сюрпризы, и маленький [клуб] может победить большой, верно? Это очень редко случается в других видах спорта, в 90% случаев побеждает более сильный. В футболе это происходит в 70% случаев.

Существуют сюрпризы, эти истории о командах... Это можно привнести в американскую культуру, где нет концепции повышения и понижения, нужно исследовать что-то интересное, я думаю», – отметил Инфантино.