Ларионов-младший подпишет со СКА контракт на один год. Отец форварда возглавил клуб (Михаил Зислис)

Игорь Ларионов-младший перейдет в СКА.

26-летний форвард подпишет контракт с петербургским клубом сроком на один год, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В прошлом сезоне Ларионов-младший провел 34 матча за «Торпедо» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 20 (5+15) очков.

СКА в конце сезона возглавил отец игрока Игорь Ларионов .