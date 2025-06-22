Ларионов-младший подпишет со СКА контракт на один год. Отец форварда возглавил клуб (Михаил Зислис)
Игорь Ларионов-младший перейдет в СКА.
26-летний форвард подпишет контракт с петербургским клубом сроком на один год, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
В прошлом сезоне Ларионов-младший провел 34 матча за «Торпедо» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 20 (5+15) очков.
СКА в конце сезона возглавил отец игрока Игорь Ларионов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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