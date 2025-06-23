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Тайриз Халибертон получил травму в первой четверти

Разыгрывающий «Пэйсерс» выбыл из строя в начале седьмого матча финала.

В середине первой четверти Тайриз Халибертон попытался сделать рывок, но упал на паркет. Он усугубил повреждение икроножной мышцы правой ноги, с которым играл на протяжении всей серии.

Халибертон ушел в подтрибунное помещение с помощью представителей тренерского штаба.

Клуб объявил, что Халибертон не сможет продолжить матч. У игрока подозрение на разрыв ахилла. 

Халибертон начал игру с 3 трехочковых попаданий (3 из 5 с игры, 9 очков). 

Так кто все же будет чемпионом НБА?2878 голосов
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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