Йылдыз сделал дубль в игре с «Видадом». У вингера «Ювентуса» 3 гола на КЧМ – он делит 1-е место с Олисе, Мусиалой и Ди Марией
Кенан Йылдыз сделал дубль и забил во 2-м матче КЧМ подряд за «Ювентус».
20-летний атакующий полузащитник сборной Турции дважды поразил ворота марокканского «Видада» (3:1, второй тайм) в во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.
Кенан принял участие и в первом голе туринской команды, однако позднее он был записан как автогол Абдельмунаима Бутуя, который срезал мяч в свои ворота после удара турка.
В 1-м туре Йылдыз забил в ворота «Аль-Айна» из ОАЭ (5:0). Теперь у него 3 гола в двух матчах на турнире – как у Майкла Олисе, Джамала Мусиалы (оба – «Бавария») и Анхеля Ди Марии («Бенфика»).
Всего в сезоне-2024/25 Йылдыз провел 50 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Подробная статистика выступлений вингера – здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Что теперь будет с «Торпедо»?11650 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости