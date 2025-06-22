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Йылдыз сделал дубль в игре с «Видадом». У вингера «Ювентуса» 3 гола на КЧМ – он делит 1-е место с Олисе, Мусиалой и Ди Марией

Кенан Йылдыз сделал дубль и забил во 2-м матче КЧМ подряд за «Ювентус».

20-летний атакующий полузащитник сборной Турции дважды поразил ворота марокканского «Видада» (3:1, второй тайм) в во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира. 

Кенан принял участие и в первом голе туринской команды, однако позднее он был записан как автогол Абдельмунаима Бутуя, который срезал мяч в свои ворота после удара турка.

В 1-м туре Йылдыз забил в ворота «Аль-Айна» из ОАЭ (5:0). Теперь у него 3 гола в двух матчах на турнире – как у Майкла Олисе, Джамала Мусиалы (оба – «Бавария») и Анхеля Ди Марии («Бенфика»).

Всего в сезоне-2024/25 Йылдыз провел 50 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Подробная статистика выступлений вингера – здесь.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoКенан Йылдыз
logoсерия А Италия
logoчемпионат мира среди клубов
logoВидад
logoАнхель Ди Мария
logoДжамал Мусиала
logoСборная Марокко по футболу
logoМайкл Олисе
logoСборная Турции по футболу
logoЮвентус
logoАбдельмунаим Бутуй
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