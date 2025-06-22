Андрей Аршавин: «Дай бог, появится игрок лучше меня. Но пока я таких не вижу»

Андрей Аршавин не видит похожих на него футболистов в России.

«Во-первых, я никому не желаю быть таким, как я.

У всех должна быть своя индивидуальность, дай бог, появится игрок лучше меня. Но пока я таких не вижу», – заявил бывший игрок сборной России.

Экс-футболист является обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России в составе «Зенита ». По ходу карьеры он также выступал за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». Вместе со сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.