Асенсио удален на 7-й минуте матча с «Пачукой» на КЧМ. Защитник «Реала» свалил у штрафной Рондона, выходившего один на один

Защитник «Реала» Рауль Асенсио удален на первых минутах матча с «Пачукой» на КЧМ.

«Мадрид» играет с «Пачукой» во 2-м туре чемпионата мира среди клубов (0:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию .

На 7-й минуте Асенсио получил прямую красную карточку от бразильского судьи Рамона Абатти.

35-летний форвард мексиканцев Хосе Саломон Рондон убежал один на один с вратарем «сливочных». Асенсио прихватил венесуэльца и повалил его на газон возле штрафной «Мадрида ».

Изображение: кадр из трансляции