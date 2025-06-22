Асенсио удален на 7-й минуте матча с «Пачукой» на КЧМ. Защитник «Реала» свалил у штрафной Рондона, выходившего один на один
Защитник «Реала» Рауль Асенсио удален на первых минутах матча с «Пачукой» на КЧМ.
«Мадрид» играет с «Пачукой» во 2-м туре чемпионата мира среди клубов (0:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию.
На 7-й минуте Асенсио получил прямую красную карточку от бразильского судьи Рамона Абатти.
35-летний форвард мексиканцев Хосе Саломон Рондон убежал один на один с вратарем «сливочных». Асенсио прихватил венесуэльца и повалил его на газон возле штрафной «Мадрида».
Изображение: кадр из трансляции
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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