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Рюдигер подвергся оскорблениям с трибун после падения в штрафной «Пачуки». Судья матча КЧМ активировал антирасистский протокол

Антонио Рюдигер мог подвергнуться расистским оскорблениям во время матча КЧМ.

«Реал» победил «Пачуку» (3:1) во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.

На 93-й минуте немецкий защитник «Мадрида» упал в штрафной мексиканцев после отмашки Густаво Кабраля. Рюдигер стал апеллировать к судье Рамону Абатти, утверждая, что соперник фолил на нем. Пенальти не был назначен. 

Немец и аргентинец стали выяснять отношения, и партнерам по команде пришлось растаскивать их в стороны.

На 95-й минуте бразильский арбитр активировал антирасистский протокол – показал скрещенные руки. Как сообщает As, это произошло из-за оскорблений в адрес Рюдигера с трибун.

Игра была остановлена на несколько минут, а затем команды доиграли встречу.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча, в котором защитник «сливочных» Рауль Асенсио получил прямую красную карточку на 7-й минуте.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
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