Винисиус убрал упоминание о «Реале» из своего профиля в соцсети и открепил фото с трофеем ЛЧ. Его оскорбляли и призывали уйти из клуба после матча с «Аль-Хилалем» на КЧМ

Винисиус Жуниор убрал упоминание о «Реале» из описания своего профиля в соцсети.

24-летний вингер «Реала » также удалил фото с трофеем Лиги чемпионов из списка закрепленных.

Ранее бразилец подвергся критике в соцсетях после матча мадридского клуба с «Аль-Хилалем » (1:1) на клубном чемпионате мира в США, в котором не отметился результативными действиями и получил желтую карточку за симуляцию .

Негативные комментарии в адрес Винисиуса содержали оскорбления и призывы уйти из клуба.

Сегодня «Реал» сыграет с мексиканской «Пачукой» во 2-м туре группового этапа КЧМ.