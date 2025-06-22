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Винисиус убрал упоминание о «Реале» из своего профиля в соцсети и открепил фото с трофеем ЛЧ. Его оскорбляли и призывали уйти из клуба после матча с «Аль-Хилалем» на КЧМ

Винисиус Жуниор убрал упоминание о «Реале» из описания своего профиля в соцсети.

24-летний вингер «Реала» также удалил фото с трофеем Лиги чемпионов из списка закрепленных. 

Ранее бразилец подвергся критике в соцсетях после матча мадридского клуба с «Аль-Хилалем» (1:1) на клубном чемпионате мира в США, в котором не отметился результативными действиями и получил желтую карточку за симуляцию

Негативные комментарии в адрес Винисиуса содержали оскорбления и призывы уйти из клуба. 

Сегодня «Реал» сыграет с мексиканской «Пачукой» во 2-м туре группового этапа КЧМ. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Mundo Deportivo
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