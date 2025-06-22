Пьянич намерен покинуть ЦСКА и вернуться ближе к Боснии и Европе. Хавбек расстроился из-за ухода Николича и понимает, что не станет ключевым игроком при новом тренере (Sport24)

Миралем Пьянич решил покинуть ЦСКА.

Sport24 передает, что боснийский полузащитник не продлит контракт, истекающий в конце июня.

Сообщается, что Пьянич хочет вернуться в более привычную и комфортную для себя обстановку – ближе к Европе и Боснии и Герцеговине. Кроме того, полузащитник понимает, что не будет ключевым игроком ЦСКА при новом тренере Фабио Челестини . Пьянича расстроил уход из ЦСКА Марко Николича, с которым у него сложились хорошие рабочие и человеческие влаимоотношения.

Отмечается, что Пьянич не планирует завершать карьеру после ухода из ЦСКА и готов рассмотреть различные варианты, включая клубы из Европы, России и с Ближнего Востока. Также не исключено, что хавбек завершит карьеру на родине.

Пьянич перешел в ЦСКА осенью 2024 года. В составе клуба он провел 16 матчей в Мир РПЛ , отметившись 2 ассистами. Его подробная статистика – здесь .