Президент Медиалиги Осипов: «С Дьяковым мы сегодня прощаемся. В статусе зрителя на трибуне он смотрится органично»

Николай Осипов сказал, что Виталия Дьякова больше не будет в Winline Медиалиге.

«Мы неоднократно проговаривали, что у судей бывают ошибки. Но ни я, ни кто-то другой в голову арбитру залезть не может. Мы им не говорим, как судить. У них есть свод правил лиги. Поэтому претензии к нам я воспринимаю максимально странно. Других судей ни Дьяков, ни кто-то другой найти не может.

Вчера бригада Медиалиги работала на матче «Торпедо» – «Шинник». Это уровень! Поэтому говорить, что это все ##### (фигня), господин Дьяков права не имеет.

О чем договорились с Дьяковым ? Я назвал его ######### (дураком) в силу того, что человек, который сейчас всех хает, в том числе комментаторов, обвиняет нас, что мы занимаемся ###### (фигней), дословно. Я считаю, что человек, приходя сюда работать, не имеет никакого морального права говорить, что все вокруг виноваты, что что-то произошло по ошибке арбитра. Я ему сказал, что он сюда сам пришел, и я его не звал. Его работу как тренера я не оцениваю. Так же, как и он не имеет права всех нас называть так, как он себе позволяет. Лига добровольна: хочешь – приходишь, хочешь – нет.

Я уже устал слышать от Димы [Егорова], от Дьякова обвинения в том, что все делается против «Броуков». Если руководствоваться материями, которыми рассуждают джентльмены из «Броуков», то нам наоборот надо их тянуть, так как их противостояние в финале с «Амкалом» или ФК «10» будет громче.

Абсолютный идиотизм. Мне кажется, Дьяков сказал много, чтобы в лиге не присутствовать. Я думаю, он сделает правильный выбор, если он человек слова, чтобы здесь больше не появиться. Подобное поведение для меня неприемлемо. Я думаю, мы с Виталием сегодня прощаемся. В статусе зрителя на трибуне он смотрится органично.

Если будут извинения? Если у Дьякова получится принести их при таком же количестве камер, зрителей в трансляции, то пожалуйста. Но я думаю, у него это вряд ли получится», – сказал глава Медиалиги.

В первом полуфинале Медиалиги между «БроукБойз » и «СидЕкатом» представители «Броуков» были несогласны с решением арбитра. Это привело к перепалке между представителями «БроукБойз» и лиги. В частности, оскорблениями обменялись в том числе Осипов и Дьяков.

Дьяков и Осипов устроили перепалку на матче МФЛ. Тренер сказал президенту лиги: «Вы во всем виноваты, ##### устроили! Очкошники вы ######!»