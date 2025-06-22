«Реал» – «Пачука». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Реал» сыграет с «Пачукой» во 2-м туре чемпионата мира среди клубов.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Okko.
Клубный чемпионат мира. 2 тур
22 июня 19:00, Банк оф Америка
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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