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«Реал» – «Пачука». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» сыграет с «Пачукой» во 2-м туре чемпионата мира среди клубов.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет Okko.

Клубный чемпионат мира. 2 тур
22 июня 19:00, Банк оф Америка
Реал Мадрид
Не начался
Пачука

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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