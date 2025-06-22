«Реал» – «Пачука». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» сыграет с «Пачукой» во 2-м туре чемпионата мира среди клубов.

Что теперь будет с «Торпедо»? 10048 голосов Оставят в РПЛ Накажут, скинут в лигу ниже Клуб умрет Поделитесь c миром своим ответом