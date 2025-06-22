НБА. Финал. «Оклахома» и «Индиана» сразятся за чемпионский титул в 7-м матче серии
Сегодня состоится 7-й матч финальной серии плей-офф НБА-2024/25.
«Оклахома» примет «Индиану» на своей площадке в решающем седьмом матче финальной серии (3-3).
Финал
Седьмой матч
В серии ничья – 3-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1368 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
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