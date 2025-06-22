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НБА. Финал. «Оклахома» и «Индиана» сразятся за чемпионский титул в 7-м матче серии

Сегодня состоится 7-й матч финальной серии плей-офф НБА-2024/25.

«Оклахома» примет «Индиану» на своей площадке в решающем седьмом матче финальной серии (3-3).

НБА

Плей-офф

Финал

Седьмой матч

В серии ничья – 3-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1368 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
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