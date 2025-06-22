Маршанд в короне с крысой праздновал чемпионство «Флориды»

Брэд Маршанд в короне с крысой появился на параде «Флориды».

Сегодня в Форт-Лодердейле «Пантерс» отмечают победу в Кубке Стэнли.

Нападающий команды Брэд Маршанд праздновал чемпионство в короне с игрушечной крысой.

Маршанд, которому в НХЛ давно дали прозвище «крыса», присоединился к команде перед дедлайном в результате обмена из «Бостона».

В этом сезоне у «Флориды» появился ритуал – после победных матчей игроки бросали пластиковых крыс в канадца перед уходом со льда.

Фото: youtube.com/@flapanthers

Победный ритуал «Флориды»: закидывают крысами Маршанда. Это странно только на первый взгляд