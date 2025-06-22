Маршанд в короне с крысой праздновал чемпионство «Флориды»
Брэд Маршанд в короне с крысой появился на параде «Флориды».
Сегодня в Форт-Лодердейле «Пантерс» отмечают победу в Кубке Стэнли.
Нападающий команды Брэд Маршанд праздновал чемпионство в короне с игрушечной крысой.
Маршанд, которому в НХЛ давно дали прозвище «крыса», присоединился к команде перед дедлайном в результате обмена из «Бостона».
В этом сезоне у «Флориды» появился ритуал – после победных матчей игроки бросали пластиковых крыс в канадца перед уходом со льда.
Фото: youtube.com/@flapanthers
Победный ритуал «Флориды»: закидывают крысами Маршанда. Это странно только на первый взгляд
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал «Флориды»
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