Брейдо про статью о проблемах Челестини из-за работы в ЦСКА: «Полные идиотизма прыжочки. В европейской журналистике спорта нет, как и фактчекинга. А мы еще смеем ругаться на российскую»

ЦСКА отреагировал на слух про проблемы тренера Челестини из-за работы в России.

Экс-тренер «Базеля» Фабио Челестини недавно возглавил московский клуб, заключив контракт на два года с опцией продления еще на один. Утверждается , что специалист не сможет использовать полученные в ЦСКА деньги в Швейцарии и Испании из-за риска сесть в тюрьму на 5-6 лет – это связано с наложенными на «ВЭБ .РФ» санкциями.

«А мы еще иногда смеем ругаться на российскую спортивную журналистику.

А тут читаешь когда-то уважаемые европейские издания (швейцарская ежедневная газета Blick – Спортс’‘) и понимаешь, что в их спортивной журналистике спорта нет в принципе. Как и фактчекинга. ЦСКА не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ.

Впрочем, вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио. Год назад также пытались воздействовать на Миралема Пьянича , но время все расставило по своим местам», – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.