Кевин Дюрэнт перейдет в «Хьюстон», «Финикс» получит Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда

Кевин Дюрэнт станет игроком «Хьюстона».

«Финикс» и «Хьюстон» в последний день сезона договорились об обмене, в результате которого звездный форвард Кевин Дюрэнт (36 лет, 211 см) перейдет в «Рокетс».

«Санз» получат взамен защитника Джейлена Грина (23 года, 193 см), форварда Диллона Брукса (29 лет, 198 см), 10-й пик на драфте 2025 года и пять пиков второго раунда.

Дюрэнт провел за «Финикс» два с половиной сезона. В нынешнем сезоне бывший MVP лиги (2014) набирал 26,6 очка, делал 6,1 подбора, 4,2 передачи, 0,8 перехвата и 1,2 блок-шота в среднем за матч при 52,7% с игры и 43,0% из-за дуги.

Дюрэнт является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» (2017, 2018), двукратный MVP финальной серии, а также 15-кратным участником Матча всех звезд (2010–2019, 2021–2025).

Для Грина нынешний сезон стал четвертым в карьере. Показатели защитника составили 21,0 очка, 4,6 подбора и 3,4 передачи в среднем за встречу. Брукс набирал за «Рокетс» 14,0 очка, 3,7 подбора и 1,7 передачи.