  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин Дюрэнт перейдет в «Хьюстон», «Финикс» получит Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда
70

Кевин Дюрэнт перейдет в «Хьюстон», «Финикс» получит Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда

Кевин Дюрэнт станет игроком «Хьюстона».

«Финикс» и «Хьюстон» в последний день сезона договорились об обмене, в результате которого звездный форвард Кевин Дюрэнт (36 лет, 211 см) перейдет в «Рокетс».

«Санз» получат взамен защитника Джейлена Грина (23 года, 193 см), форварда Диллона Брукса (29 лет, 198 см), 10-й пик на драфте 2025 года и пять пиков второго раунда.

Дюрэнт провел за «Финикс» два с половиной сезона. В нынешнем сезоне бывший MVP лиги (2014) набирал 26,6 очка, делал 6,1 подбора, 4,2 передачи, 0,8 перехвата и 1,2 блок-шота в среднем за матч при 52,7% с игры и 43,0% из-за дуги.

Дюрэнт является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» (2017, 2018), двукратный MVP финальной серии, а также 15-кратным участником Матча всех звезд (2010–2019, 2021–2025).

Для Грина нынешний сезон стал четвертым в карьере. Показатели защитника составили 21,0 очка, 4,6 подбора и 3,4 передачи в среднем за встречу. Брукс набирал за «Рокетс» 14,0 очка, 3,7 подбора и 1,7 передачи.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1622 голоса
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
logoКевин Дюрэнт
logoДиллон Брукс
logoДжейлен Грин
logoНБА
переходы
logoХьюстон
logoФиникс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Журналист Джон Гамбадоро: «Обмен Кевина Дюрэнта состоится сегодня или завтра»
17сегодня, 14:49
Сэм Эмик: «Хьюстон» не связывался с «Финиксом» с прошлой недели, и тот разговор прошел не слишком гладко»
16сегодня, 09:57
«Чикаго» и «Майами» заинтересованы в Джонатане Куминге, «наиболее вероятным исходом» остается возвращение форварда в «Голден Стэйт»
5сегодня, 04:41
Брайан Уиндхорст: «Стоимость Кевина Дюрэнта снизилась, потому что он ограничивает свой рынок»
3вчера, 18:35
Главные новости
Финальная серия НБА-2025 – на 2-м месте по темпу игры за последние 40 лет
4 минуты назадФото
Андрей Мартюк заработает 70 млн рублей за следующий сезон в Единой лиге ВТБ
4сегодня, 16:06
Евробаскет-2025. Женщины. Испания взяла верх над Швецией, Бельгия встретится с Чехией и другие матчи
1сегодня, 15:30Live
НБА. Финал. «Оклахома» и «Индиана» сразятся за чемпионский титул в 7-м матче серии
33сегодня, 15:24
Журналист Джон Гамбадоро: «Обмен Кевина Дюрэнта состоится сегодня или завтра»
17сегодня, 14:49
«Неделя должна быть веселой». Купер Флэгг прибыл в Нью-Йорк на драфт НБА
14сегодня, 14:33Видео
Журналист NetsDaily о Егоре Демине: «Этот московский парень понимает баскетбол»
4сегодня, 14:12
Демаркус Казинс: «Если Дончич стоит только одного пика первого раунда, то Бэйн не стоит четырех»
13сегодня, 13:55
Джеймс Кэйперс, Джош Тайвен и Шон Райт будут судить 7-й матч финальной серии НБА
11сегодня, 13:45
Яннис Папапетру завершил карьеру в 31 год
сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» победил «Париж» в 4-м матче и сравнял счет в серии (2-2)
2 минуты назад
Владимир Гомельский: «Александер Секулич сумеет поставить организованную защиту «Зениту»
сегодня, 16:13
«Виртус» внимательно следит за ситуацией Луки Вильдосы в «Олимпиакосе»
сегодня, 16:00
Исайя Кординье подпишет контракт с «Монако»
сегодня, 15:54
«Хапоэль Тель-Авив» и «Црвена Звезда» проявляют большой интерес к Филипу Петрушеву
сегодня, 15:47
Женская НБА. «Лас-Вегас» примет «Индиану», «Чикаго» встретится с «Атлантой» и другие матчи
сегодня, 12:40
ACB. Финал. «Реал» встретится с «Валенсией» во 2-й игре серии
сегодня, 08:12
Тимофей Якушин остается в «Парме»
сегодня, 12:39
Виктор Вембаньяма о Шакиле О′Ниле: «Один из моих самых нелюбимых журналистов»
6сегодня, 12:27
«Медлителен, не хватает ловкости. Минимальный потенциал для роста». Дрэймонд Грин отреагировал на скаутский отчет о самом себе
10сегодня, 11:43Видео