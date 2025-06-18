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Чемпионат России по регби. «Металлург» сыграет с «ВВА-Подмосковьем», «Енисей-СТМ» против «Красного Яра» и другие матчи

С 21 по 23 июня пройдут матчи седьмого тура PARI чемпионата России по регби.

PARI Чемпионат России по регби

7-й тур

21 июня

МеталлургВВА-Подмосковье – 12.00

22 июня

ЛокомотивСлава – 14.00

ДинамоСтрела-Ак Барс – 16.00

23 июня

Енисей-СТМКрасный Яр – 14.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Все встречи в прямом эфире покажет Спортс’‘.

Календарь чемпионата России по регби-2025

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoСлава
logoМеталлург Новокузнецк
logoЛокомотив
logoВВА-Подмосковье
logoКрасный Яр
logoЕнисей-СТМ
logoСтрела-Ак Барс
logoСпортс
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