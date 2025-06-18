Чемпионат России по регби. «Металлург» сыграет с «ВВА-Подмосковьем», «Енисей-СТМ» против «Красного Яра» и другие матчи
С 21 по 23 июня пройдут матчи седьмого тура PARI чемпионата России по регби.
PARI Чемпионат России по регби
7-й тур
21 июня
Металлург – ВВА-Подмосковье – 12.00
22 июня
Динамо – Стрела-Ак Барс – 16.00
23 июня
Енисей-СТМ – Красный Яр – 14.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Все встречи в прямом эфире покажет Спортс’‘.
Календарь чемпионата России по регби-2025
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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