«Ювентус» – «Видад». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Ювентус» сыграет с «Видадом» во 2-м туре чемпионата мира среди клубов.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Okko.
Клубный чемпионат мира. 2 тур
22 июня 16:00, Lincoln Financial Field
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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