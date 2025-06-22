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В WKF извинились перед Федерацией кикбоксинга России за ситуацию с отменой чемпионата Европы

В Международной федерации кикбоксинга извинились за ситуацию с отменой ЧЕ.

Чемпионат Европы должен был пройти с 23 по 28 июня в Кишиневе.

Турнир отменили после того, как власти Молдовы запретили участвовать в нем российским и белорусским спортсменам. Россияне и белорусы по решению Всемирной федерации кикбоксинга (WKF) должны были выступать с национальной символикой.

Президент WKF Фридрих Эксенберг направил письмо председателю высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасикову с извинениями за ситуацию с отменой ЧЕ.

«Уважаемый Бату Сергеевич! Я, президент WKF, официально заявляю о том, что руководство министерства образования и исследований Молдовы 20 июня 2025 года выступило против участия сборной команды России и Беларуси в чемпионате Европы по кикбоксингу WKF с 22 по 29 июня. Таким образом, российская и белорусская делегации не будут допущены на территорию Молдовы, включая запрет на пересечение государственной границы.

Это решение носит явно выраженный политический характер и противоречит основополагающим принципам спорта, таким как: нейтралитет, объективность и недискриминация по национальному признаку. Несмотря на то, что мероприятие анонсировалось как международный турнир под эгидой спортивной организации, государственные органы Молдовы в последний момент (за 2 дня до чемпионата Европы) выразили свое несогласие с его проведением, ссылаясь на внешнеполитические соображения.

Важно отметить, что за месяц до мероприятия организатором чемпионата Европы с молдавской стороны было получено согласование от МВД и МИД Молдовы. Вышеперечисленными ведомствами были получены списки участников сборной команды России и Беларуси. Никаких препятствий не возникло.

Ввиду того, что сборные команды России и Беларуси, которые составляли основную конкуренцию во взрослой возрастной категории во всех дисциплинах кикбоксинга, не смогут принять участие в чемпионате Европы, руководство WKF приняло единогласное решение отменить чемпионат Европы по кикбоксингу среди взрослых в Кишиневе и перенести его проведение на 2026 год. Первенство Европы среди спортсменов до 18 лет проведено будет.

При этом мы искренне приносим свои извинения за недостаточно тщательную проработку вопросов организации, безопасности и дипломатического сопровождения данного события», – говорится в письме WKF.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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