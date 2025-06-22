Ташуев о своих достижениях: «Я работаю 33 года, все чемпионаты России прошел! Работал в самых нищих командах и успешно играл против топ-тренеров, воспитал массу игроков. Мне есть чем гордиться»

Сергей Ташуев рассказал о своих многочисленных достижениях в футболе.

«Я работаю 33 года, я прошел все чемпионаты России! Работал в самых нищих командах, которые снимались с чемпионата. Я прошел большой путь с самых низов. Я этим горжусь. Я успешно играл против многих топовых тренеров - Эмери , Виллаша-Боаша, Хуанде Рамоса , Луческу .

А у меня команды были слабенькие. Обычно тренеров, которые поднимают такие команды, то их двигают дальше, но не у нас. Я многого достиг своим трудом и способностями.

А ведь я простой детский тренер из Грозного. Но я ставил цель и ее достиг. Много ли детских тренеров достигают такого уровня? Я воспитал массу футболистов, и тренерами сейчас работают многие мои бывшие игроки. Мне есть чем гордиться», – сказал бывший тренер «Ахмата », «Факела », «Анжи», «Кубани» и нальчикского «Спартака».