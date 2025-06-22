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  • Челестини не сможет использовать полученные в ЦСКА деньги в Швейцарии и Испании из-за риска сесть в тюрьму на 5-6 лет. Это связано с наложенными на «ВЭБ.РФ» санкциями (Blick)
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Челестини не сможет использовать полученные в ЦСКА деньги в Швейцарии и Испании из-за риска сесть в тюрьму на 5-6 лет. Это связано с наложенными на «ВЭБ.РФ» санкциями (Blick)

У Фабио Челестини могут возникнуть проблемы из-за работы в России.

Экс-тренер «Базеля» возглавил ЦСКА, заключив контракт на два года с опцией продления еще на один.

Blick сообщает, что в Швейцарии решение 49-летнего специалиста спровоцировало волну осуждения, а для него самого может иметь далеко идущие последствия.

Возможные сложности связаны с тем, что титульным партнером армейцев выступает «ВЭБ.РФ», который ранее был и мажоритарным акционером. Корпорация находится под санкциями США, ЕС и Швейцарии с 2022 года.

Ключевой момент содержится в статье 15, параграфе 1 «Постановления о мерах в связи с ситуацией на Украине». Там указано, что компании, получающие деньги от подсанкционных организаций, также подпадают под швейцарские санкции. Это означает, что ЦСКА тоже входит в швейцарский санкционный список.

Пока Челестини остается в России, не работает в Швейцарии или Испании (где у него есть дом) и не переводит деньги на швейцарские или испанские счета, с его стороны нарушений не будет. Проблемы возникнут, если он, например, вернется в Швейцарию раньше срока, поскольку дальнейшее поступление выплат от ЦСКА станет невозможным – иначе будет грозить лишение свободы на срок до пяти лет. В Испании срок может достигать шести лет.

Поскольку деньги из источников, находящихся под санкциями, нельзя ни принимать, ни использовать, швейцарские банки обязаны будут блокировать такие транзакции и сообщать в Государственный секретариат по экономическим вопросам. Челестини мог бы запросить исключение, но требования для этого очень жесткие.

Расследование Blick показывает: деньги, которые тренер заработает в России, потратить в Швейцарии и Испании, вероятно, не получится. Ему не удастся ни легально перевести их на счет, ни использовать для обеспечения жизни в этих странах.

Новый тренер ЦСКА: во что играет Фабио Челестини?

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Опубликовал: Александр Суряев
logoФабио Челестини
Политика
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logoпремьер-лига Россия
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